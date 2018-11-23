不是假新聞 台中地檢署走路踢到錢！連樓梯間也有錢

台中地檢署內走路踢到錢、電梯廂內貼滿遺失現金公告。（記者楊政郡攝）

2018-11-23 11:01

［記者楊政郡／台中報導］台中地檢署走路都踢到錢！10、11兩個月政風室就張貼5起招領公告，現金200元至600元都有，前幾月還有1千元、2張5百元鈔，署內同仁嘖嘖稱奇，政風室主任劉勇志說，物件遺失比較有人會招領，現金遺失幾乎不曾有人來領，事後都歸國庫，依拾獲同仁描述大都是署內同仁在樓梯間掏證件、拿感應卡掉出鈔票最多，而民眾到司法機關洽公心情緊張，掏口袋、拿證件，也會疏忽而把鈔票也掏出來，這幾個月確實遺失案特多。

劉勇志表示，物件遺失因為有特徵，失主會發現而趕緊尋找，比較有失主會來招領，但現金在他印象中幾乎都沒有人來招領，且數目不多都在100至1千元之間，可能失主自己都不知道錢遺失了。

民眾拾獲現金可送到派出所，警方公告招領6個月後，如果沒有失主出來認領，則可歸拾獲者所有，但在機關內絕大部分是同仁遺失，同仁如果沒有來招領，正風室定期公告後，就會歸國庫所有。

劉勇志說，這些拾獲現金案件，大多數是同仁拾獲拿來政風室，而從遺失處所判斷，大都是同仁在樓梯間掏證件、掏感應卡時掉落在樓梯間，感應門前的情形最多，這些地方少有民眾到達，但也有少數洽公民眾，在1樓撿到證件、現金送法警室、服務台，再轉送到政風室。

希望同仁及民眾如有遺失現金，數量雖不多也是錢，趕緊來認領吧！

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