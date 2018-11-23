愛美男偷超商高級化妝品 想養顏變丟臉

2018-11-23 10:47

〔記者蘇金鳳／台中報導〕一名愛美的男子，竟到連鎖超商偷竊高級化妝品要保養臉部，店家報警後，警方查獲是該名男子所為，男子坦承不諱，警方還查到藏在草叢內保養品。

台中市1名36歲陳姓男子，日前上午到龍井區中央路上1家連鎖超商，偷竊高級化妝品要保養臉部，趁店員忙於整理貨物時，將化妝水、保濕精華乳等藥妝商品放入隨身購物袋內，未結帳即趁隙離去，店員清點商品發現藥妝品短少，報警處理。

烏日警方循線追查，2小時內迅速發現陳嫌涉嫌重大，經通知前來說明，坦承偷竊高機能化妝水、保濕精華乳等共計9瓶不諱。

陳嫌向警方表示，自己很注重個人外表，也很愛美，喜歡用保養品保養自己的臉部，因長期失業沒有工作，都靠父母經濟支助，所以沒有寬裕的錢可以買高級化妝品來保養，只能鋌而走險，一時失慮出此下策，才會偷偷將9瓶高機能化妝水、保濕精華乳放在隨身購物袋內，未結帳就偷偷帶回家，想要美顏一下。

店員發現商品失竊報案，警方2個小時內即找到涉案的陳姓竊嫌，竊嫌坦承偷竊並交出偷竊之物品，竊嫌想藉由化妝品好好保養臉部，卻因偷竊保養品被逮，反而搞的「滿臉全豆花」顏面無光，真是得不償失！

警方調查發現，36歲的陳嫌有多次竊盜前科資料，日前在連鎖超商將高機能藥妝水、保濕精華乳等共計9瓶，未結帳就走出超商，害商家損失3千8百元，烏日警方2個小時內迅速找上陳嫌，陳嫌帶同警方到他家的後院草叢內起出偷竊的藥妝品，俯首認罪。

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