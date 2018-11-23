賴揆背書！陳其邁推動橋頭科學園區 行政院已核定

賴清德南下高雄輔選陳其邁。（記者黃佳琳攝）

2018-11-23 10:11

〔記者黃佳琳／高雄報導〕行政院長賴清德今南下高雄替陳其邁輔選，賴清德表示，陳推出的橋頭科學園區政策，行政院已核定開發，高雄捷運紅線由岡山延伸到路竹，行政院也已經核定，未來高雄捷運會跟台南市的捷運串連，把南部科技走廊串聯在一起，平衡高雄跟台南的經濟發展。

賴清德指出，陳其邁推動的發展高雄經濟其他重要的政策，包括傳統產業升級4.0、智慧城市帶動產業發展、綠能產業循環經濟，以及地方創生、藝文及運動新經濟，以及大高雄車站計畫，提升空港高雄的海陸空港，這些都跟行政院的政策相符合，所以敬請大家支持陳其邁，讓他有機會跟陳其邁一起拚高雄的經濟，創造雙贏。

對於韓國瑜陣營掃街時，隨行的機車族不斷聞紅燈、跨越雙黃線等危害交通安全，陳其邁再度呼籲選民要理性、冷靜，不要被假消息和假新聞影響，高雄正在進步當中，選民要冷靜投下決定性的一票。

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