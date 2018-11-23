疑充電中行動電源爆炸 1家5口逃生2受傷

今天凌晨3時許，新北市蘆洲光華路巷內發生住宅火警，疑跟行動電源充電有關。（記者王宣晴翻攝）

2018-11-23 09:42

〔記者王宣晴／新北報導〕今晨3時許，新北市蘆洲光華路巷內發生住宅火警，46歲的簡姓男子準備就寢時，突然發現正在充電的行動電源爆炸起火，簡男企圖滅火失敗，反倒被濃煙嗆傷，趕緊帶著家人逃出火場，消防人員到場迅速布水線，花費15分鐘撲滅火勢，協助簡男及39歲的簡男妹妹送醫，所幸2人僅被嗆傷，暫無大礙，確切起火原因仍待調查釐清。

消防人員調查，起火的住宅是4樓建物，起火戶是簡姓一家5口所住的3樓，簡男睡覺前驚見正在充電的行動電源爆炸起火，嚇得趕緊上前潑水企圖滅火，但火勢猛烈，簡男反遭嗆傷，家人見火勢逐漸延燒到客廳，趕緊拉著簡男逃出火場。

警消獲報趕抵，緊急疏散10名民眾，並布水線前往滅火，但因起火戶的裝潢屬易燃材質，導致火勢愈發猛烈，最後花費15分鐘才將火勢撲滅，燃燒面積約10坪，而簡男及妹妹逃生時被濃煙嗆傷，救護人員也趕緊將兩人送醫，所幸暫無大礙。

消防人員表示，簡男逃出火場時有指認是行動電源起火，但因當時太過緊張，只記得是在3C大賣場購買，品牌、購買時間則想不起來，救護人員只能先協助送醫，待簡男狀況穩定，再通知他製作筆錄說明，協助釐清起火原因。

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