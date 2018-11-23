蘆竹缺德男又作怪 口喊結帳卻持刀搶超商

2018-11-23 09:29

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市蘆竹區21歲林姓男子，年紀輕輕卻不學好，今年7月底才因涉犯傷害罪嫌被送辦，不料，他仍不學乖，昨天凌晨2點多竟又持刀闖入另間超商，搶走香菸、啤酒等價值近3萬元的商品及現金，所幸警方獲報迅速在15分鐘內掌握林男身分，並將他逮捕，依法究辦。

年紀輕輕才21歲的林男，已有傷害、恐嚇及妨礙公務等多項前科，是當地員警的頭痛份子。今年7月底他無視菸害防制法，在超商內吸菸，相當缺德，被店員勸阻，竟還惱羞，持刀誤傷現場另名無辜男子，因涉犯傷害罪嫌被警方送辦。不料昨天凌晨2點多，他又闖超商囂張大喊：「結帳」！卻是手持長刀不付錢，嚇得無辜女店員怕遭攻擊，只好任由林男取走店內52包香菸、18罐啤酒及現金，總價約29803元。

當地蘆竹警分局外社派出所長蔡至誠表示，林男至超商犯案後隨即開車逃逸，警方昨天凌晨2點45分獲報後，經調閱監視器畫面，15分鐘內就掌握犯案的林男身分，隨後於路邊查獲在車上喝到酩酊大醉的林男，並搜出犯案用長刀，也在林男家中查獲50包香菸。

據了解，林男還有個雙胞胎弟弟，同樣也是轄區治安人口，平時遊手好閒，到處作亂，令員警相當頭痛。而林男被逮後坦承不諱，訊後警方依強盜罪嫌將他移送桃園地檢署繼續偵辦。

警方呼籲，歹路勿行，民眾切勿存有僥倖心態而以身試法，任何犯罪行為，警方都將全力查緝，讓違法者接受法律制裁。

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