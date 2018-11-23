國1休旅車高速衝撞警車 3警1民眾受傷送醫

國道1號南下86.7公里處今晨發生重大車禍，導致3名員警和1名民眾受傷。（圖擷取自高公局）

2018-11-23 06:10

〔即時新聞／綜合報導〕國道1號南下86.7公里處新竹湖口路段，今天凌晨1時發生重大車禍事件，3名國道警員為處理故障車輛，雖然已經鳴警笛和警燈，才剛下車擺放三角錐，就遭後方1輛休旅車高速衝撞，造成共3名員警受傷和1名民眾受傷，已經緊急送醫急救。

綜合媒體報導，事發當時疑似爆胎的黑色轎車，被困在內側車道，當時民眾已在後方50公尺擺放三角錐警示。3名楊梅分隊員警獲報前往處理，1名員警才剛下車擺放三角錐，後方1輛休旅車疑似未注意前方狀況，高速衝撞警車，導致警車車尾全毀，故障車翻覆，2名員警受傷，其中1名員警一度受困車內，消防員救出後，將2名員警送往竹北東元醫院急救。

受傷的員警分別為駕駛座的50多歲林姓小隊長、右後座的21歲王黃警員，林小隊長左手掌、鼻梁骨折，王黃肝臟破裂、氣血胸，目前在醫院搶救中。另外還有1名員警和1名民眾受傷，事件共有3名員警和1名民眾受傷。詳細車禍原因，警方仍需調閱監視器及行車紀錄器來釐清。

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