粗工花30萬包養還被偷拍 越南妹酸：每次都很快來不及拍

阮姓越南妹與許姓粗工交往分手後，兩人互傳性愛影片洩憤、互告，不過阮女在警察面前大酸，許男每次都「那麼快」，哪來得及拍！示意圖，與當事人無關。（資料照）

2018-11-23 06:05

〔記者王捷／台南報導〕許姓粗工一年花了30萬包養在小吃部認識阮姓越南妹，後來阮女看許男沒錢了，想分手，許男不甘心想挽回，豈料阮女早已申請保護令，許男一氣之下反告阮女詐欺，兩人事後還把交往期間拍的性愛影片傳給朋友洩憤，又互告妨害秘密，阮女得知後不滿，在警方面前大酸許男「很不行」，每次都很快，哪來得及拍影片！自稱只有傳許男裸睡姿勢給姊妹看，沒有傳性愛影片。

一年多前，30多歲的許男在小吃部分認識一樣30多歲的阮女，阮女打扮豔麗、身材曼妙，很快就吸引許男注意，他得知阮女取得身分證後，與前夫分手，目前單身，展開追求。許男向警方供稱，起初阮女不答應，後來兩人協議，許男一個月給2萬5000元就可以包養阮女。

許男為了與阮女在一起，省吃儉用，每個月按時給阮女包養費，共花了30萬元，買房存款全數耗盡，阮女發現許男沒錢了，立刻提分手，避不見面。許男不甘心，找阮女求和，沒想到她早就申請好保護令，等許男一靠近就報案，讓許男因違反保護令被逮。

許男向警方供稱，原來阮女離婚後就一直靠交男友維生，只要看對方沒錢，就分手申請保護令，認為自己真心換絕情，怒告阮女詐欺，事後還將兩人的性愛影片傳給朋友。

阮女發現許男傳兩人性愛影片，以牙還牙將許男裸照給朋友，並對許男提告妨害秘密，許男從朋友得知阮女傳他的裸照，也對阮女提告妨害秘密，兩人互告了一個多月，看了證據，讓單身警直呼，好不舒服。

阮女應訊時還酸，她手上沒有什麼性愛影片，因為許男很不行，每次都只有一下下，根本來不及拍！她只有拍許男的屁股，是讓姊妹看看許男的睡姿怎麼這麼糟，影響她睡覺；至於許男為何傳出性愛影片，是因為許男偷拍。

兩名單身警員一個月來處理許、阮的愛情糾紛，哀嘆原來愛情這麼複雜，另一個警員則說這就是不敢交女友的原因。

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