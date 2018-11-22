暗夜困溺蚵架區 金門岸巡摸黑背著蚵民逃生

2018-11-22 21:45

〔記者吳正庭／金門報導〕金門古寧頭1名80歲蚵民，昨晚到北山出海口採蚵，潮水上漲而不自知，被困在滿是泥灘的蚵架區內，當時天色已暗，水淹及胸，就在千鈞一髮之際，被駐守的金門岸巡隊員從「熱顯像儀」發現，冒險將蚵民救離。

海巡署第九岸巡隊第二機動巡邏站長陳彥承說，當時天色昏暗，守望人員透過熱顯像儀，執行例行性岸際巡查時，發現蚵架區有不明「熱點」，依經驗判斷「不太像偷渡客」，直覺有人溺水，仔細一看，李姓蚵民已被上漲的海水淹至胸部，再不前往救援恐怕凶多吉少。

陳彥承帶著7名弟兄，在月色掩映下，利用燈光，拿著安全頭盔、拋繩帶、魚雷浮標，互相照應，深入蚵田區，將距岸邊約200公尺的李姓蚵民背負上岸；一名岸巡弟兄說，「剛下去還看得到石蚵板，上岸時蚵板已經淹沒」。

岸巡將蚵民救上岸，剛好蚵民的家屬趕到海邊找人，若非岸巡發現蚵民，後果不堪設想，再三向岸巡弟兄道謝。

岸巡初步檢查李姓蚵民雙腳踝及小腿均有擦傷，身體有些微失溫現象；據報到場的金寧消防分隊將李姓蚵民完成包紮後，隨即載往衛生福利部金門醫院就診，幸無大礙。

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