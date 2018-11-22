選戰激烈 警政署通令加強候選人造勢及遊行維安

九合一選戰明天是最後一天競選造勢活動，警政署為免選情激烈，衍生意外，通令各縣市警局必須加強對大型造勢活動實施偵檢。（資料照）
〔記者邱俊福／台北報導〕九合一選戰明天是最後一天競選造勢活動，警政署為免選情激烈，衍生意外，通令各縣市警局必須加強對大型造勢活動實施偵檢、妥適區隔不同陣營候選人支持群眾，並針對候選人易受危害的大型造勢活動、掃街拜票及遊行路線為重點，對周遭可疑人、事、物機先完成預防性蒐證，以加強候選人競選造勢及遊行活動的維安工作。
警政署通令各縣市警局，對候選人舉辦的大型造勢活動，需嚴密規劃樓層清查，部署必要警力；另為強化防爆作為，要審酌現場狀況，預先申請刑事局各項防爆器材及保三警犬隊支援場檢，對舞台、週邊場所、流動廁所等處實施偵檢，確維安全。
此外，需掌握活動參加人數、有無特定（重要）人士參與、危安徵候及地區選舉治安特性等，加強舞臺人員識別控管，協助過濾人員身分，必要時於舞臺前或兩側部署適當警力，指定幹部帶班，隨時注意活動現場可疑分子，確實防範危害事故。
倘若無法避免不同候選人集會地點相鄰或遊行路線重疊時，應預置警力或架設阻材，嚴密蒐證，有效區隔，確維競選活動順利進行。
候選人掃街拜票時，預先協調主辦單位規範或勸導支持民眾勿於候選人蒞臨時燃放鞭炮，避免不法分子伺機從事爆裂（炸）或槍擊危害候選人事件。
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