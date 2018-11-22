「一手敬酒、一手摸臀」 色教授性騷擾女校友解聘確定

2018-11-22 22:06

〔記者楊國文／台北報導〕國立嘉義大學王姓教授被控以介紹金融界友人為由，邀請獲銀行試用的女校友小如（化名）參加聚餐，王男竟當成上酒店般，多次在餐桌下對她伸狼爪，小如控訴王姓教授「一邊用左手敬酒，一邊以右手摸我大腿、揑我屁股」，還要她「腳再靠過來一點。」王男不滿小如申訴，讓他在3年前遭校方解聘，打行政訴訟，最高行政法院今判他敗訴確定。

判決指出，王姓教授於被害人小如在校時是系主任兼教授，2014年11月1日，王男參加活動時，得知剛畢業的小如任職於某金融機構，還在試用期，一週後邀小如到熱炒店聚餐，聲稱可以引薦認識金融界友人。不料，王男席間竟伸出鹹豬手，在桌下撫摸小如左大腿及腰部，她嚇得不知所措，五度離席，打電話向藍姓友人求救，友人也叫她離開，但她考慮王男在金融界人脈好，而且她還在試用期，不敢得罪王男，仍然回座，王男竟將手伸入小美短褲內摸臀，還要求她「腳再過靠過來一點」，小美只能忍辱，後來以另有約為由離開。

事後，小如向嘉義大學申訴指遭王男性騷擾，嘉大性騷擾防治與調查小組調查認定有性騷擾情事，2015年8月召開性騷擾申訴評議委員會決議，以王男「違背為人師表應有的道德規範、且情節重大」，將他解聘。王男不服，打行政訴訟救濟。

高雄高等行政法院一度撤銷嘉義大學的解聘處分，但更一審改判嘉義大學的解聘處分乃於法有據；王男不服，上訴最高行政法院。最高行政法院審理認定解聘有理，今判王男敗訴，遭解聘確定。

小如也對王男提告，刑事方面，王男否認犯行，辯稱餐會時曾拍團體照，當時小美表情愉悅，而且熱炒店就在騎樓，燈光明亮，人多嘴雜，怎可能有性騷擾行為？還說監視器也沒有騷擾畫面，本案只有小美單一指述。不過，檢方仍以利用權勢猥褻罪將他起訴。

一審認定，王男是利用同桌飲宴機會，以偷襲式、短暫性的偷摸方式，觸摸小如的左大腿、大腿內側、腰、臀部等處，兩人並非有監督、照護地位等關係，而屬於利用權勢褻罪，因此改依性騒擾防治法判他3月徒刑，可易科罰金9萬元確定。王男上訴後，高等法院前年判他敗訴定讞。

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