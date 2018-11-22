11/22 今彩539頭獎開出1注！ 威力彩、雙贏彩頭獎摃龜

2018-11-22 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月22日）開獎的第107000094期威力彩與第107000184期雙贏彩，頭獎均摃龜；第107000280期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由台北市中正區金山南路一段128號「六六大順彩券行」開出。

第107000094期威力彩中獎號碼為「01、02、03、15、21、33，第二區：07」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共3注中獎，每注可得15萬元；肆獎共30注中獎，每注可得2萬元；伍獎199共注中獎，每注可得4000元；陸獎共1251注中獎，每注可得800元；柒獎共2537注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3469注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬7662注中獎，每注可得100元；普獎共3萬0908注中獎，每注可得100元。

第107000094期38樂合彩中獎號碼為「01、02、03、15、21、33」，五合2注中獎，可得115萬；四合7注中獎，可得6萬7500元；三合共56注中獎，每注可得5750元；二合共1699注中獎，每注可得750元。

第107000184期雙贏彩中獎號碼為「03、05、06、08、11、12、13、14、16、17、18、22」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共311注中獎，每注可得500元；肆獎共3702注獲得，每注可得100元。

第107000280期今彩539中獎號碼為「02、06、08、13、25」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共182注中獎，每注可得2萬元；參獎共6026注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬2048注中獎，每注可得50元。

第107000280期39樂合彩中獎號碼為「02、06、08、13、25」，四合2注中獎，可得21萬2500元；三合共156注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5261注中獎，每注可得1125元。

第107000280期3星彩中獎號碼為「407」，正彩共26注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000280期4星彩中獎號碼為「9988」，正彩共19注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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