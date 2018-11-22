捷運丟衛生紙勸不聽 警欲把小屁孩帶回責付父母竟挨告

2018-11-22 22:08

〔記者陳慰慈／新北報導〕一名國小六年級男童搭乘捷運時，把書包放在車廂走道又亂丟衛生紙，其他乘客出言制止，男童竟回嗆：「你憑什麼管我！為什麼我要聽你的？」同車廂搭車的劉姓員警見狀，隨即出示警察證表示要帶男童回派出所，再通知家長將他帶回，男童不滿劉員限制他行動自由，怒告劉員涉嫌強制、恐嚇罪，新北地檢署調查認為，劉員用意是希望與家長見面導正男童行為，男童與家長事後也表示是誤會一場，因此今將劉員不起訴。

今年5月，男童搭乘捷運板南線時，把書包放在車廂走道，又把一球衛生紙丟到乘客解腳邊，有乘客出言制止，反被男童嗆：「你憑什麼管我！為什麼我要聽你的？」同車廂搭車的劉員見狀，向男童出示警察證，表示要把他帶回派出所通知家長帶回，男童不滿怒告劉員強制、恐嚇，結果兩人一起進了轄區警局。

警詢時，劉員說，看不下去男童的偏差行為想導正，才會出示警察證，希望與男童爸媽見面，導正男童行為，並無恐嚇、強制的意思。

男童則在家長陪同下接受警詢，表示當天確實有這些影響其他乘客行為，因太緊張沒聽進劉員的話，又怕被陌生人綁架所以想趕快離開，是誤會一場，不再追究，家長看過月台監視器畫面後也說，「兒子有錯在先，會糾正他的行為」。

檢方認為，男童可能擔心車廂內的行為會遭家長責罵，因此對陌生人搭話比較容易敏感、緊張，且監視器畫面顯示兩人談話過程平和，劉員並未對男童施以強迫暴力行為，所言也未有加害男童之意，認定劉員罪嫌不足不起訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/