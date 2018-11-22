酒醉宿舍咆哮遭制止 男竟持刀猛砍同事頸

2018-11-22 20:02

〔記者陳慰慈／台北報導〕新北市三重區45歲張姓男子，下班後在公司宿舍寢室內喝酒，卻大聲咆哮、吵鬧，38歲周姓同事見狀出面勸阻：「很晚了，不要在那邊吵！」兩人爆發激烈口角後，張男竟拿出預藏水果刀朝周男頸、胸部猛砍，見周男跑出求助，竟還二度追砍，幸其他同事制止，周男才撿回一命，新北地檢署今依殺人未遂罪嫌將張男起訴。

檢警調查，張男在一間人力派遣公司擔任臨時工，平時嗜酒如命，且喝醉酒後常與人爆發爭執，經常出入警局，是公司內的頭痛人物，10月10日晚間10時許，張男下工後獨自在寢室內小酌，未料酒過三巡後竟在寢室內咆哮、叫囂，吵得室友不得安寧。

已入睡的周男見狀出面阻止：「你這樣會吵到其他人，小聲點啦！」張男不滿遭嗆，竟惱羞成怒，預藏水果刀並持續喧鬧，誘周男二度出言制止，接著持水果刀朝周男的頸、胸部用力砍下，其他室友嚇得奪門而出並報警處理，在救護車前來前，張男竟二度追砍周男，幸警員及時趕到將張男壓制上銬，周男經送醫急救後無生命危險。

開庭時，張男辯稱當晚喝酒意識模糊，依稀記得是周男持美工刀前來挑釁，他並未攻擊對方，可能是兩人過程中拉扯造成周男受傷。

檢方認為周男頸部刀傷從左耳延至下方喉嚨，傷口長達20公分，見周男全身是血仍持刀追砍，可見殺意甚堅，加上張男警詢時雖認罪，但二次訊問時反誣指遭員警刑求不送他去看醫生，並堅稱凶刀美工刀還在現場，企圖將責任推給周男，痛批張男浪費司法資源，毫無悔意，建請法院從重量刑。

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