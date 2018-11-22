高雄工地800公斤沙包14樓墜落 砸中母女1死1傷

案發的工地。（記者洪定宏翻攝）

2018-11-22 19:19

首次上稿 18:39

更新時間 19:19

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市左營區今天下午驚傳工地死傷意外，吳姓包商操作內裝沙土的太空包吊掛過程，重達800公斤的太空包，突然從14樓高的位置墜落，正好砸到在地面裝填太空包的侯姓女子，當場死亡，她的母親也被波及輕傷，送醫治療；勞檢處派員調查，已勒令停工，並對建設公司開罰6萬元，由警方依業務過失致死罪嫌，將聘僱侯姓母女的吳姓包商函送法辦。

高雄市勞工局勞檢處表示，35歲吳姓包商聘僱49歲侯女與67歲母親，安排她們在文自路與重上街口的工地，將沙土裝填進太空包；今天下午約1點20分，吳男操作固定起重機，以俗稱「塔吊」作業的方式，將內裝沙土的太空包，吊掛到14樓時，太空包的一個吊耳突然斷掉，太空包應聲掉落，壓到在地面裝填沙包的侯女。

目擊者立即通報119派救護車到場，但侯女明顯無生命跡象，無法送醫急救，她的母親在一旁被沙土濺到受傷，送醫治療；警方到場戒護，勞檢處調查後，勒令停工，並對建設公司開罰6萬元。

勞檢處指出，侯女與母親在1樓裝填沙包，吳男利用工地大樓的固定起重機，以俗稱「塔吊」方式，將重達800公斤的太空包吊到15樓的工地，母女繼續裝填下一個沙包；沒想到太空包的吊耳突然斷掉，太空包從14樓高的位置墜落，剛好砸中侯女，當場死亡，在旁邊的侯母則被沙土波及受傷，送醫治療。

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