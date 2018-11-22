失婚女遭前男友掌握這項弱點 慘遭性侵

2018-11-22 18:24

〔記者溫于德／台北報導〕台北市一名離過婚的女子與前男友復合並同居，豈知被對方掌握前婆婆不喜歡她再交男友、否則禁止探視小孩的弱點，竟威脅發生性關係，否則將告知婆婆有交男友；女子被性侵後對男友提告。案經台北地院審理，日前依強制性交罪判男子3年10月徒刑，仍可上訴。

判決指，女子離婚後，小孩歸前夫所有，但她擁有探視權利；她後來再遇前男友，同居在萬華區租屋處。

但前年10月17日下午，女方因與另位女友人過從甚密、引起男友不滿，口角後竟被要求性交，雖她不肯，卻遭男友秀出婆婆手機號碼，威脅告狀；女子最終因擔心無法再去看兒子，被迫性侵得逞。

豈知，男子出庭時否認當天有和女子發生關係，他的律師則說，女子自稱在下午就被性侵，為何到晚上才報案？顯然不合常理，且事發12天後，女子還主動傳LINE「感謝這段時間的陪伴」，再度可證明沒有性侵情形。

不過，法官拒絕採信男方辯詞，且在另段LINE對話中，女方也已表明不願復合，認定確實有性侵，依法判決。

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