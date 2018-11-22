以為警察都在忙選舉 男趁機在山區開賭場

2018-11-22 18:21

〔記者王宣晴／新北報導〕九合一選舉將近，43歲的江姓男子自認警方忙於選舉維安，竟鎖定新北市三芝深山一處鐵皮屋，開起天九牌賭場，但因賭客進出山區頻繁，引起民眾、警方注意，警方還派出空拍機拍照蒐證，日前派員查緝，逮到江男等11名賭客，查獲賭具及近5萬元賭資，全數帶回偵訊。

警方調查，本月初開始，三芝區山豬堀一帶深山每到傍晚便有不少車輛頻繁進出，引起員警注意，深入調查後發現疑有人經營職業賭場，但因賭場附近有男子把風，還架設兩支攝影機監看，加上山區地形導致蒐證困難，淡水警方還派出空拍機，確切掌握聚賭事證，派員查緝。

本月7日深夜，警方派出大批警力破門查緝，賭客們一哄而散，但因山區光線昏暗，賭客們還躲藏在山溝或草叢中，賭具有被丟棄在屋外，警方地毯式搜索，逐一查獲賭客，加上江姓負責人及63歲的江姓把風男子，共逮補11人。

警方表示，現場查扣監視器螢幕、監視器主機、監視器鏡頭、無線電、1副天九牌、149顆骰子、記帳簿、賭資新台幣4萬8,481元、抽頭金255元等證物，賭客們也坦承聚賭，其中江姓負責人還供稱以為警方都在忙著選舉維安，無暇查緝賭場，才想藉此大賺一筆，沒想到開張沒幾天就被抓了。

警方訊後將江姓負責人及江姓把風男子依賭博罪嫌移送法辦，其他9名賭客則依社維法裁罰送辦。

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