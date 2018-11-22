害小三終身不孕？男簽3000萬支票補償 結局超展開…

2018-11-22 19:29

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市黃姓人夫與29歲郭姓女子外遇，黃男指控郭女謊稱子宮外孕終身不能再受孕，他基於補償心態，簽下3張各1000萬支票給郭女，事後郭女竟又懷孕，銀行通知他郭女已兌現1000萬元，他認為被騙，怒告郭女詐欺、行使偽造有價證券罪，但新北地檢署調查認為，黃男曾簽立承諾書同意郭女執行支票，且無證據證明郭女以終身不能受孕要求黃男簽發支票，今將郭女不起訴。

黃男指控，2014年認識郭女，兩人交往成為男女朋友，2016年8月郭女懷孕，卻因子宮外孕而進行流產手術，事後郭女出示婦產科診所診斷證明，謊稱終身不能受孕，跟他要3000萬元做為日後生活保障，考量郭女有憂鬱症且受到此打擊，他因此簽發3張各1000萬元支票存入銀行託受等待兌領，去年6月郭女竟又再次懷孕，但因胎死腹中，再進行流產手術，今年1月，銀行通知他一張支票已被郭女兌領，怒而對郭女提告。

郭女則說，2016年7月發現黃男傳訊女子，「妹，幫我喬她，我超有感覺耶！」懷疑黃男背著她上酒店，決定分手，黃男為挽留她，同年10月簽下承諾書，保證日後不再花心，並簽發3張支票給她，與她流產無關，也不曾跟黃男說她終身不能受孕，事後她發現黃男仍四處拈花惹草，才填上日期兌換其中一張支票。

檢方認為，醫院診斷證明書並未記載終身不能受孕，且黃男曾陪郭女至婦產科回診，黃男可就此疑問向醫師探詢，加上黃男承諾書寫下：「絕不再留工作以外女人的電話」、「不再未經同意框酒店小姐」、「如再有任何疑似出軌行為，同意郭女執行本票」，而在得知郭女兌領一千萬支票後，黃男也傳訊郭女：「我欠你」、「一切錯誤都是我造成的，也是我逼你用這樣的手段自保，你沒有錯」等語，加上黃男自承當時和郭女熱戀吧，希望對方幫她生女兒，才會簽發支票，綜此認定郭女罪嫌不足。

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