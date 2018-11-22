男子闖屋白住 被屋主撞見竟裝熟叫「阿伯」

2018-11-22 18:07

〔記者陳慰慈／新北報導〕上月29日到超商搶劫的23歲劉姓男子，日前才被依涉犯準強盜罪起訴，又有一名陳姓屋主跳出來指控，劉男溜進他家的透天厝偷住，被發現時還叫他「阿伯」，新北地檢署今再依無故侵入住宅罪嫌將劉男起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

據了解，陳姓屋主獨自住在新北市三重區一棟透天厝，平日居住在4樓，2樓則給小孩住，但小孩都在外地工作。

今年9月前，陳男的菲律賓友人前來幫他打掃屋子，表示打掃時有遇到一名年輕人，陳男一開始不以為意，以為是兒子放假回家住，直到發現屋內東西短少才察覺有異，因此裝設監視器。

9月24日下午，陳男發現劉男進入透天厝2樓，連忙下樓去堵人，劉男一看到他還裝熟叫「阿伯」，陳男反問：「我認識你嗎？」正想與劉男理論，未料劉男竟出手打他，他只好跑給劉男追，並請鄰居報警，循線劉男逮捕。

庭訊時，劉男否認犯行，辯稱當時人在台中，但檢方比對監視器畫面中的男子頭綁辮子龐克髮型、衣著特徵都與劉男相同，因此不採信其辯詞。至於劉男為何有陳男家鑰匙，能自由進入透天厝，就不得而知了。

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