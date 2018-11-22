圓夢贏家吸金案宣判 主嫌女友判刑12年

2018-11-22 17:47

〔記者王定傳／新北報導〕吸金慣犯陳靖騰（逃亡中）從2012年7月起和女友曹晏甄等人，引進「圓夢贏家」吸金計畫，宣稱投資馬來西亞博弈產業，吸金達27億元，新北地院今依違反銀行法，判曹晏甄12年徒刑，併科罰金1億元、曹父曹慶鈴8年，科罰金2千5百萬、曹母陳丹渝8年6月，罰金3千萬，曹的堂弟林致宇4年，陳靖騰2名兒子陳楨易、陳楨岳9年，均科罰金3千萬。

除上述6人外，其餘共犯52名共犯被判處1年至3年8個月徒刑，其中有24名被告獲得緩刑，全案可上訴。

檢方調查，圓夢贏家吸金計畫，是由自稱馬來西亞賭神、拿督王梓權、王梓樺兄弟所創，宣稱投資一定比例，可獲高達69％至120％年息。

2012年中，陳靖騰及女友將此制度引進國內，與家人在全台各地舉辦說明會，招待投資者前往香港、澳門、馬來西亞及新加坡等處，引誘投資客投資這項「華而不實」的博弈產業，總計吸金27億2224萬餘元，被害者高達656人。

據了解，被害者中，有總統府前侍衛長、調查局退休高官、知名保全公司董事、知名醫美診所院長等，還有一名菜籃族贖回原本放在基金市場的資金，全力投入計畫，損失高達1.2億元。

新北地檢署於2015年介入偵辦聲押獲准，並依違反銀行法將他起訴，新北地院合議庭在2015年12月一審羈押期限屆滿前，給予陳靖騰100萬元交保，並限制住居、出境、出海，每天須至派出所報到，他原本都按時報到、出庭。

但陳靖騰另涉入「金圓互助會」案，於去年11月被判刑4年2個月確定後，開始缺席，不僅沒向台北地檢署報到服刑，也不到法院出庭，完全失去蹤跡，院檢均已對他發佈通緝。

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