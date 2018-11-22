封公投票匭可口頭聲請 法院加班嚴陣以待

2018-11-22 18:57

〔記者吳政峰／台北報導〕九合一選舉併公投案11月24日舉辦，屆時任一公投案若有爭議，提案人或檢察官可以口頭向法院提出保全證據（例如封票匭）聲請，司法院不敢掉以輕心，日前頒布要點，要求行政法院法官與書記官到院加班，而全國各地院當天也會也加派人手，以因應可能遇到的突發狀況。

本次共有10件公投案，是史上最多，司法院特別公布「行政法院辦理公民投票證據保全參考要點」，教導行政法院當天該如何面對民眾聲請保全證據，其中指出，根據「行政訴訟法」60條規定，聲請以書面或言詞提出均可。

公投爭訟可由檢察官或提案領銜人提出，聲請保全證據時應表明要告中選會、什麼證據應保存、為何應該保全證據等要件，法官如果裁准，認為應到現場勘驗與執行查封，就會帶著書記官與法警到場。

查封時，除了投票所投票權人名冊及全部公投票（含有效票、無效票、已提領票、空白公投票）外，該投（開）票報告表應一併查封；查封後，則交由當地之選舉委員會保管，不會帶回法院保管，且不開箱驗票。

由於這是史上最大型的公投，司法院要求行政法院應派法官與書記官，在公投日下午及晚上到院加班，必要時繼續至隔天，並應注意突發狀況。

司法院指出，公投門檻下降，預計未來公投案將與日俱增，因此特別訂定要點，使行政法院能妥速完成該訴訟的證據保全，維護關係人權益及公共利益。

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