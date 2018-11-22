選前肅槍 北市刑大查獲罕見名片型手槍

萬華警方查獲的名片型手槍。（記者王冠仁攝）

2018-11-22 16:27

〔記者王冠仁／台北報導〕選舉將至，台北市刑警大隊為嚴防選舉期間發生槍擊案件，11月起舉辦肅槍專案，在雙北地區查獲非法改造槍械11枝、子彈191顆、改造工具及各級毒品等。其中萬華分局更由一宗毒品案向上溯源，在毒販住處內查獲罕見的墨西哥製名片型手槍，這種手槍短小、易攜帶，是不少電影當中特務專用裝備。

萬華分局日前查獲一名少年使用K他命，員警追問他毒品來源，少年聲稱是向48歲男子李志展購買。警方布線追查，本月20日晚上持搜索票到新北市汐止區李嫌住處查緝，在他房間抽屜內查獲168包毒品咖啡包；不過員警眼尖發現抽屜內居然有2顆子彈，還有一個長條型、用塑膠袋包裹的不明物體，員警定睛一看，赫然發現是十分罕見的名片型手槍。

此外，中正二分局接獲線報，查出39歲鄒姓男子是毒品、竊盜通緝犯，不僅跑路半年多，跑路期間還四處販毒，不定期更換住處躲避警方查緝。警方查出他1個多月前，以每月1萬8千元在淡海新市鎮附近一間大樓租屋居住，於是派員假扮成清潔人員，在他大樓的地下停車場佯裝掃地，待鄒開車返家下車後，當場將他逮捕。

警方隨後在鄒住處內查獲改造手槍3枝、子彈127發、海洛因68.82公克、安非他命306.1公克、電子磅秤4台、夾鍊袋一批。

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