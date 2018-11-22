3女模拍SM滴蠟繩縛照 慘遭色影師揉胸性侵

2018-11-22 16:20

〔記者錢利忠／台北報導〕專拍情色照片的攝影師易繼道，被曾姓女攝影師上網爆料，指易男在拍攝滴蠟油等SM風格的作品時，涉嫌對多名女模襲胸甚至指侵；易男得知後控告曾女加重誹謗，台北地檢署傳喚曾女所述的受害女模，有3人證稱遭易男染指經過，且出示對話紀錄為證；被另案偵辦的易男今被依強制性交及猥褻等罪起訴，被控加重誹謗的曾女則不起訴。

今年3月，曾女在IG上爆料，指控有多名外拍女模被男攝影師性侵及性騷擾，後來有網友將此消息分享到社群網站Dcard，下標「攝影師性侵事件後續#圖多#文長#幫高調」，內容提及「這是一個叫做半X風景的攝影師會假借拍攝之名，在網路上私訊素人邀請拍照，有些人不幸的淪為了他的受害者。…」

易男發現自己的IG帳號被曾女踢爆後，聲明相關留言為不實言論，並揚言對爆料的曾女「走法律途徑」提告；檢方收到易男的告訴狀後，傳喚爆料者曾女出庭，她指稱認識那些被易男染指的受害者，並提供受害者的聯繫方式，強調爆料內容全是事實。

檢方為釐清曾女所言是否為真，傳喚她所說的受害者到庭，其中有3人證稱在外拍時被易男染指，指當初請易男幫忙拍攝具有滴蠟、繩縛等SM風格的照片時，常被易男不經意地觸碰身體隱私部位，且她們的身體被綑綁後準備拍照時，竟還被易男趁機搓揉胸部及指侵下體。

由於3名被害女模指證歷歷，甚至還出示與易男之間的對話紀錄為證，檢方因而將易男從原先加重誹謗罪的告訴人，另外列為性侵案的被告偵辦；易男庭訊時否認性侵及猥褻，辯稱拍照期間雖曾與女模有親密互動，但沒有違反女模的意願。

檢方比對易男與被害女模的說法，以及對話紀錄等事證後，不採信易男的說詞，認定易男涉犯性侵及猥褻的事證明確，所以將他起訴；至於最初揭露此事的曾女，因爆料內容屬實，不構成加重誹謗，所以不起訴。

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