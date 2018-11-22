妻鬧失聯急報案 新北警為他追到花蓮

2018-11-22 17:27

〔記者徐聖倫／新北報導〕綁架？失蹤？尋短？楊姓男子本月初中午接獲妻子公司來電，告知他「妳太太沒怎麼沒來上班？」而楊妻又關掉手機，楊男焦急前往新北市永和警分局永和派出所求援，神色非常恐慌，警方趕緊依照楊男提供楊妻出門時搭計程車線索，在2個小時內不斷過濾，這才找到妻子，原來是因為壓力太大獨自跑到花蓮散心，警方積極作為也讓楊男深表感激。

楊男當日前往派出所，一進門就上氣不接下氣，滿滿的焦慮擺在臉上，連話都說不清，警方趕緊請他冷靜，讓他喝杯水坐一下，楊男才清楚表示妻子失蹤了，他眼見妻子招計程車準備上班，中午妻子公司卻來電說她曠職，愛妻的楊男腦海裡盡是浮出「綁架、輕生」等不好字眼，趕緊尋求警方協助。

警方見尋妻心切的楊男不敢大意，一方面也擔心楊妻是否真的陷入險境，趕緊動員調閱監視器，以及手機通聯記錄。警方說，楊妻招了計程車，沒有前往公司，反而是到了台北火車站，又派員至火車站持續調查，發現楊妻買了往東部的車票，最後在花蓮下車。

警方又趕抵花蓮，積極調閱相關監視器，最終在花蓮市區找到獨自1人散步的楊妻，經過解釋，楊妻才了解自己鬧出這麼大的風波，她解釋自己因為工作壓力大所以突發奇想來花蓮散心，造成警方的不便，另更造成丈夫如此擔憂她感到抱歉。在警方積極協助下讓這起失蹤疑雲圓滿落幕，楊男也感激地說「謝謝你們幫我帶回老婆！」

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