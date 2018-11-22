突襲前閣揆林全車隊 大觀自救會5成員獲判無罪

2018-11-22 16:05

〔記者溫于德／台北報導〕前行政院長林全去年從官邸驅車前往政院上班之際，遭大觀自救會成員攔車並跳上引擎蓋或車頂等處抗議，5名成員被依妨害公務罪起訴，案經台北地院審理，審酌被告均無妨害他人行使權利的主觀犯意，縱然有阻止座車離去、短暫影響林全通行權利，目的只在提醒政府重視人民居住權，仍不足以構成實質違法性，今判5名被告無罪，可上訴。

林全車隊去年5月4日上午8時許準備出發，但東吳大學法律學系學生鄭仲皓、吳光庭、陳冠博，與中原大學景觀設計學系學生林晉暘、台灣師範大學地理研究所研究生蘇承志等人早已埋伏在巷內，待座車出門立即跳上引擎蓋、車頂、後行李箱等處，以趴姿阻擋車隊前進；事後5人被起訴。

審理期間，鄭仲皓辯稱，憲法已制定人民具言論自由，當人民透過行動來表達意見，政府對於人民的抗爭，不能單純以刑罰角度箝制；吳光庭則說，當天會以激烈手段抗爭原因在於，政府過去未正面回應民眾訴求，攔車是窮盡正當程序卻仍陳情無門的後果，屬於不得已的公民不服從行為；陳冠博也說，過去嘗試過太多次與政府溝通，卻遭拒絕甚至漠視，才以比較激烈手段抗爭。

輪到林晉暘時則辯，政府對於陳情民眾可以不理會、甚至提告，但這不是一個標榜民主人權立國的政府該有的現象，且當天會去陳情，純粹希望政府能夠好好解決大觀社區問題，不是只看土地登記，就提告居民拆屋還地，完全忽略居民居住在這片土地的事實。

至於蘇承志則認為，之所以有大觀社區，是國家早期便宜行事的歷史共業，當天會前往也是為向林全說明大觀案，自認行為符合憲法保障的言論自由。

案經法官洪英花審理，採信被告供詞，認定攔車行為實際上是為向林全表達「希望政府重視大觀社區居民居住權」之訊息，而言論型態並以語言文字等特定方式為限，因此未認定被告主觀上有妨害他人權益之故意，且短暫影響林全通行權利仍未構成實質違法性，判5名被告均無罪。

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