前SBL球星酒吧被砍 前女友被控殺人未遂不起訴

2018-11-22 16:16

〔記者錢利忠／台北報導〕曾多次披上國家隊戰袍的前SBL球星簡嘉宏，去年7月在酒吧與人起口角，事後被多名陌生男子砍成重傷，簡嘉宏懷疑與他有金錢糾紛的王姓前女友，以及約他到酒吧的王女現任林姓男友涉嫌教唆行兇，控告2人殺人未遂；但台北地檢署查無2人涉案的事證，今將2人不起訴。

去年7月20日凌晨，簡嘉宏與朋友到北市復興南路上的酒吧喝酒，期間與其他酒客起口角衝突，後來他便被多名陌生男子持刀砍成重傷，不僅左手肌肉斷裂，靠近手臂內側的尺骨，也被砍到開放性骨折。

簡嘉宏指控，王女曾替他的債務作保，因債務尚未清償，王女曾多次向他討債，事發當天是王女的林姓男友約他前往酒吧，他才剛進入酒吧，就被多名陌生男子痛毆，懷疑行兇者是受王女及林男教唆。

事發當天也曾到酒吧，並被監視器錄下身影的王女及林男，庭訊時均否認教唆行兇，辯稱不知道簡嘉宏為何被打。檢方考量行兇者的身分尚未釐清，難證明王女及林男涉嫌教唆，認定2人的罪證不足。

此案除王女與林男被控涉嫌教唆傷人之外，警方先前曾根據酒吧監視器畫面，並採集酒吧大門上的指紋，循線比對出1名黃姓男子的身分，但簡嘉宏無法指認行兇者是否為黃男，黃男也否認行兇，今年9月黃男已獲不起訴。

身高196公分、綽號「簡熊」的簡嘉宏，畢業於國立台灣師範大學，曾效力於SBL璞園建築籃球隊並主打中鋒、前鋒等位置的他，多次披上國家隊戰袍出征，但2016至2017年間，他陸續因涉賭及吸毒被逮，如今已淡出籃壇。

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