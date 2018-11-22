法律無假期 澎湖查獲快艇丟包私菸150箱

私梟以吉貝春快艇載運私菸，被人向查緝隊檢舉人贓俱獲。（記者劉禹慶攝）

2018-11-22 13:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕法律真的無假期，選舉進入倒數時刻，大批警力投入政見會及遊行維安工作之際，私梟誤以為有機可乘，以快艇走私未稅洋菸，企圖搶灘登岸牟利，但道高一尺、魔高一丈，澎湖查緝隊早一步獲得消息，連同友軍海上人贓俱獲。

海洋委員會海巡署偵防分署澎湖查緝隊調查指出，21日晚間9時45分與第十三巡防區指揮部、第八海巡隊、第七岸巡隊、新北巿政府警察局中和分局、澎湖縣政府警察局刑事警察大隊偵三隊、白沙分局偵查隊暨刑事警察局南部犯罪打擊中心共同查緝海上走私香菸案。

根據線報指出，走私集團成員近期利用選舉熱潮，以吉貝春遊艇接駁私菸，並自澎湖地區搶灘，經跟監埋伏後，判斷該集團將在21日當晚從事不法，吉船於21日早上10時報關出港，以18節航速直接向澎湖西南方向航行，約於當日下午於七美西南30多浬處，向一艘不知名貨輪接駁150箱菸品，並開始返回澎湖地區。

原本查緝隊配合白沙分局、第七岸巡隊、第八海巡隊等單位，在澎湖跨海大橋設置攔查點，但該船見海巡隊巡防艇後，高速向內海航行並開始丟包，隨後海巡隊員順利登檢該船，船長坦承走私犯行，船長丟包之私菸至今日11：30時共計尋獲「羅曼蒂克」品牌菸品計100箱，目前仍持續搜尋中，全案後續依違反「菸酒管理法」函送澎湖縣政府財政局裁處偵辦。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/