柯、姚選前之夜大拚場 北市警封路管制

柯文哲、姚文智「選前之夜」交通管制狀況。（記者姚岳宏翻攝）

2018-11-22 13:22

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市長選舉本週六將投票，候選人柯文哲及姚文智「選前之夜」造勢晚會都選在信義區拚場，姚文智一方在「市府前廣場」，柯文哲人馬則在「四四南村」，兩地相隔不到400公尺，警方除嚴陣以待避免衝突發生，另從當天凌晨開始即進行局部封路管制，並視情況彈性擴大管制範圍。

柯文哲部分，管制時間（含舞臺搭設拆除）從11月23日10時起至11月25日6時止，地點：信義路【莊敬路（不含）至松智路（不含）】南側車道、莊敬路【信義路（不含）至松勤街（含）】東側車道、松勤街【莊敬路（不含）至松智路（不含）】全線車道、信義路五段14巷（不含）所含之範圍。

姚文智部分，管制時間（含舞臺搭設拆除）從11月23日0時起至11月24日5時止，地點：市府路【松高路（不含）至松壽路（不含）】東西側全線車道、新仁愛路南北側全線車道。

信義分局提醒民眾，請提前避開管制路段，改道行駛，南北向車流改道光復南路、基隆路、松智路及松仁路；東西向車流改道忠孝東路、松高路及松壽路。

相關路況將隨時提供警廣等電台插播報導，請駕駛人留意收聽，另視現場集會狀況、人數提前或延後，及彈性擴大管制範圍，請用路人依現場執勤員警指揮行駛。

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