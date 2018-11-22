選戰維安升級 「防彈公事包」上場

選戰激烈維安升級，「防彈公事包」上場。（記者許國楨攝）

2018-11-22 14:25

〔記者許國楨／台中報導〕選戰火熱維安持續升級，台中市警方近日已針對需要加強安全維護候選人增派隨扈維安警力，並提供「防彈公事包」等裝備在候選人掃街拜票、車隊遊行時擴大安全維護編組，警方說，這個公事包在攤開後可抵擋90手槍5公尺內射擊，從頭部到身體等重要部位都能全面防護，務必做到維安滴水不漏。

九合一選舉投票將在週六登場，各地選情緊繃也陷入混戰，對於最近網路偏激言論，如選舉作票奧步、暗殺等危言聳聽訊息傳聞，尤其是以往包括三一九槍擊案、連勝文遭槍擊事件，都在選前一天發生，也對選情產生影響；警政署通令嚴查不法及維安升級，絕不容許類似「意外」再發生，左右選情。

台中市警局為此針對需要加強安全維護的候選人，除增派隨扈維安警力，並提供防彈手提公事包等裝備在掃街拜票、車隊遊行擴大安全維護編組，尤以明天選前之夜大型造勢活動已完成各項維安應變整備，除先期廣蒐危安情資並加強場地安檢，嚴密勤務部署，並增派特勤警力隨扈戒備，務必做到維安滴水不漏。

而這個三折式防彈公事包4公斤重，外層是防水布，內層是高強度防彈纖維布，密度高達20層以上，防彈等級可抵擋90手槍5公尺內射擊，可以在候選人遇到狀況時攤開延展成長方形，全長打開來有105公分左右，從頭部到身體，重要部位都能全面防護。

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