老婦拿木瓜放進已結帳的香蕉袋內 被控竊盜不起訴

2018-11-22 11:34

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市77歲左姓老婦6月14日上午在中壢區一處果菜店購物，被店家指控偷竊價值30元的木瓜一顆，她解釋拿了木瓜後隨手放進裝香蕉的袋子裡，才會引起誤會，檢方採信她的說法，已予她涉嫌竊盜案件不起訴處分。

當天上午左姓老婦在果菜店內購物時，拿了一顆木瓜，放進塑膠袋內，並未結帳就準備離開，被店家人員發現，阻攔她離開，並報警依竊盜罪嫌將老婦送辦。

左姓老婦供稱，她在果菜店內先買了香蕉並已結帳，後來想買木瓜和其他蔬果，才會將木瓜放入裝香蕉的袋子裡，走出店外想要找一個箱子來裝所有蔬果，豈料竟會因此引起誤會。

桃園地檢署調查，發現左姓老婦提著裝香蕉、木瓜的袋子走出店外後，確實在果菜店的後門翻找東西，檢方說，老婦若有意偷竊木瓜，應於得手後就匆忙從前門騎機車逃逸，而不是在後門逗留，徒增被察覺逮捕的風險。

店家人員開庭時也同意原諒左姓老婦，檢方說，老婦沒犯意，罪嫌不足，已予她不起訴處分。

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