周刊爆捲入詐保案 李晶玉律師痛批：未求證只知刺激銷售量

2018-11-22 11:34

〔記者溫于德／台北報導〕知名主播、政論節目主持人李晶玉，不滿周刊王未經查證就刊出她因赴美產子捲入詐保案，將遭刑事局約談，怒對雜誌及撰稿記者連帶求償200萬元並要求登報道歉。台北地院今天上午再度開庭，律師代替李晶玉主張，警方明明已透過自由時報公開否認李與詐保案件有關，無奈周刊為刺激銷售量仍出刊，直接傷害當事人名譽。

周刊王日前出刊指，李晶玉因赴美產子捲進詐保案件，遭刑事局列為下一波約談對象；備感冤枉的李直斥報導不實，提起民事告訴。

李晶玉委任律師今強調，李原本就與詐保案件無關，卻因雜誌報導成了事件焦點，且警方事後也已透過自由時報公開說明李與詐保案件並不相關；而周刊王雖曾詢問承辦的黃姓偵查佐「李晶玉有無涉案？」但不能因為黃的態度不置可否，就有想像空間寫新聞。

律師也說，李晶玉赴美生產時間點是在2006年，但詐保案件源於2012後發生，明顯差距6年，卻被兜在一起，再度可見周刊未經合理查證就刊出；另，李之所以會赴美生產，其原因當年新聞均有報導，是因她懷孕初期患有姙娠性低血壓，經國內醫師建議，才赴美接受待產，絲毫與詐保二字無關。

律師認為，依周刊王處理新聞態度可知，僅知刺激銷量，卻不會實際向當事人求證。

但周刊王律師否認所有指控，他解釋，撰稿記者並非未向黃姓偵查佐查證，當時獲得答案是，「有證據就會辦」，且雜誌在出刊前，也已由另位李姓記者傳送簡訊向李晶玉詢問，庭後將把簡訊內容陳報法院。

法官聽完雙方陳述未表意見，庭末諭知全案下月13上午再開。

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