貪10萬元逃亡15年 前技士被判刑7年10月

2018-11-22 11:25

［記者楊政郡／台中報導］時任行政院環境保護署環境督察總隊中區督察大隊技士張連傳，2003年利用權勢，誆詐光明鑄造廠黃姓負責人10萬元賄款，張男逃亡多年，今年落網，台中地院依貪污治罪條例判有期徒刑7年10月，褫奪公權3年，10萬元不法所得沒入。

台中地院判決書指出，環保署在2003年3月間規劃「運用行業別製程之事業廢棄物產出與其主要原物料及產品關聯表，執行勾稽鋼鐵鑄造業廢棄物產出之疑似匿報或漏報行為稽查專案」，依上訴專案同年4月28日到烏日區光明鑄造廠進行稽查，未查獲有違反專案稽查事項。

但該鑄造廠以鋼鐵熔鑄為業，設置熔鐵爐尚未取得操作許可證，應取得操作許可證，始可進行操作，但當天並沒有操作事實，沒有違法狀況，無庸告發，更無逕行斷水斷電之權。

但張連傳認為有機可趁，索取負責人名片後離去，同年月30日打電話邀黃喝咖啡，並詐稱，光明鑄造廠可能遭斷電，但稽查時間至9月，這段期間工廠不會被斷電等語，蓄意獻殷勤，允諾不告發違規事實，又誆稱其同事母親洗腎經濟不好需款為由，黃男體認對方就是要錢，怕工廠被斷水斷電，同年5月1日下午3時，在咖啡廳交付10萬元與張連傳，張花用殆盡。同年月9日黃向調查局台中市調查處自首，查知上情。

張嫌逃亡多年，今年初被捕到案，坦承犯行，法官審酌被告本應奉公守法、廉潔自持，竟貪圖私利，罔顧國家社會利益詐取財物10萬元，犯後態度尚稱良好，判處7年10月徒刑，褫奪公權3年，不法所得10萬元沒入。

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