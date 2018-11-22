車子自動倒退嚕還橫越馬路 嚇壞車內妻小急喊「阿彌陀佛」

2018-11-22 10:55

〔記者許國楨／台中報導〕台中市洪姓市民上週開車帶妻小準備逛夜市，繞了許久都沒找到車位，索性下車找，但可能一時心急，將檔數排到倒車檔位置，猛然回頭才驚見車子倒退嚕還橫越馬路，直到撞向路旁自小客車才停住，還在車內的妻小嚇壞急念「阿彌陀佛」，所幸平安無事虛驚一場，但逛夜市的興致也全都沒了。

台中市第三分局交通分隊當晚6時許獲報，一輛自小客在旱溪西路一段成功國小附近，倒車橫越道路時撞上另輛停在路邊的車，到場時只見44歲的洪姓駕駛一臉驚恐表示，開車載妻小原本要到附近逛夜市，一直苦無車位，周遭繞了許久都沒找到，索性將車子停放路旁下車去找。

但可能一時心急，下車時將檔數排到倒車檔根本不自知，還下車走了一段路，猛然回頭才發現車子已經開始倒車，並往道路橫向而去，直到撞向停在路邊的車才停住，過程中他要阻止時，一切都已經來不及了，只擔心車上母子3人安危，幸好他們均平安無事，母子3人則驚魂未定表示，怎麼會發生這種事，實在太可怕了，逛夜市的興致也全都沒了。

為了解事故發生原因，警方從附近店家調閱了監視器，影像顯示洪男下車以後，車子已經開始倒車，但可能洪男急著找車位，注意力沒有在車子，直到發現時車子已經倒車橫越道路撞上路邊的車，期間還有多輛車子行經，幸未發生追撞事故，可以想像當時車上母子3人是多麼驚恐。

分隊長蔡興邦表示，洪男因粗心停車時操作不當，導致交通事故發生，並險些造成用路人安全受到威脅，呼籲駕駛人停車必須將車輛停於安全處，除了打空檔並拉上手煞車，除非有必要否則應將車子熄火，確實安全再下車，維護自身及其他用路人安全。

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