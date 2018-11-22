議員參選人拜票遇襲 施暴男子稱：不滿吃牛排被擾

參選人李忠寶到夜市拜票（翻攝自臉書黑色豪門企業）

2018-11-22 09:43

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市汐止警分局帶職參選議員的警員李忠寶，昨晚7時許，前往樟樹夜市拜票時，一一發送傳單，卻遭到黑衣男子攻擊受傷。警方立刻成立專案小組，調閱監視器鎖定廖姓男子，昨深夜將人帶回偵辦訊問。廖男到案後向警方表示，因為不滿吃牛排時硬被參選人塞傳單，一時不滿才會打人。警訊後，今日上午將廖男函送士林地檢署偵辦。

警方調查，廖姓男子設籍台北市，並無支持特定政黨及參選人，也不是政治狂熱分子，對於新北市議員也沒有投票權，初步釐清並未受人教唆打人，平日在家中的水果行上班，生活單純。

廖男向警方表示，自己因為上了一整天班，身心疲憊，便想到常去的牛排店用餐，沒想到吃到一半，卻被莫名其妙的參選人塞傳單，一時氣憤，衝動之下才會毆打參選人，害他左臉頰及左肩受傷，事後覺得非常後悔。警訊後，依傷害罪嫌於今日上午將廖男函送法辦。

汐止警分局指出，李姓參選人雖未主動申請隨扈保護，但分局為了該名參選人的人身安全，已主動派遣，避免再次發生意外；另廖姓男子違規停放車輛部分，也會依法開罰。

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