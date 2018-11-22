國道2號4車追撞釀6人送醫 老翁拋飛車外重傷

2018-11-22 09:29

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕國道2號西向4.6公里處，今天清晨4點多發生4車連環撞車禍，造成現場8名乘客中有6人受傷，其中因撞擊力道猛烈，一名70歲老翁被拋飛車外，傷勢嚴重，意識不清，送往敏盛醫院急救，其餘傷者所幸均意識清楚、無大礙，分送敏盛、林口長庚及桃園醫院救治。

桃園市消防局及國道警方今天清晨獲報，派出人力及車輛到場救援及管制，消防隊共派出消防人員30名、消防車4輛及救護車7輛到場救援，發現現場有4輛自小客車發生車禍，所幸無人受困。

消防隊表示，受傷乘客中，34歲丁姓男子下巴撕裂傷，37歲陳姓女子左腳受傷，均意識清楚，送往長庚醫院；70歲男子頭部撕裂、左腳骨折、意識不清，39歲黎姓女子肢體多處擦傷挫傷，意識清楚，送往敏盛醫院。

此外，38歲管姓男子及1歲管姓男嬰無受傷，38歲陳姓女子左側肢體挫傷、36歲葉姓男子胸部腹部挫傷，均意識清楚，送往桃園醫院。事故原因待國道警方調查。

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