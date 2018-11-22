5歲迷童：我讀清華大學? 警通知淚崩母領回

男童像個小大人，與員警有說有笑。（記者許國楨翻攝）

2018-11-22 09:25

〔記者許國楨／台中報導〕一名5歲男童上週與媽媽走失，警方原以為是附近幼兒園學童詢問，未料他絲毫沒有因與家人走散而緊張，反倒像個小大人與員警有說有笑回答：「我讀清華大學」，員警聽了頓時滿頭霧水先將他帶回警所安置，輾轉與急著尋兒的男童父母連繫上後才得知，原來男童一家住在新竹清華大學附近釋疑，虛驚一場。

當天晚間7點半，該名5歲男童獨自徘徊在南屯區惠文高中前人行道上，引起路過民眾注意，上前關心才發現原來他與家人走散了，趕忙報案請求協助，台中市第四分局黎明派出所巡佐陳子文、警員李忠勤到場詢問男童相關身分資訊，他僅說得出姓鍾只好先載他返所。

員警本以為他是附近幼兒園的學童詢問，他竟回答：「清華大學」，員警聽了頓時一頭霧水，因適逢晚餐時間怕他餓壞了，先準備麵包與牛奶讓他充飢，他絲毫沒有因與家人走散而緊張，反倒像個小大人，與員警有說有笑。

約過半小時，員警接獲他轄通報，原來鍾童母親因隔天需至惠文高中參加公職考試，前一天先帶他自新竹南下台中一同探勘考場，未料離開時竟大意將他遺忘了，開車返程半路上想起孩子，急得不知如何是好，趕緊連繫丈夫報案，得知兒子在派出所火速折回台中。

鍾童父母見兒子平安無事才放下心中大石，表示未來會更注意照顧，不會讓他再走失，警方說，原來男童家住新竹市清華大學附近，才會在問他讀哪時，回答「清華大學」，而他在返家前，非常禮貌地向警察叔叔、阿姨道謝，看到他如此有活力與禮貌，大家也不禁莞爾一笑。

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