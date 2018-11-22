帶大批毒品欲上舞廳抒壓 遇到保大特警GG了

2018-11-22 09:23

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市22歲黃姓男子攜帶1014.8公克毒品咖啡包，今天凌晨準備到舞廳抒壓，保大特警發現黃男的座車高速行駛，怕危及其他民眾安全，在路口攔查，因聞到副駕駛座黃男身上散發出K煙味，在後車廂備胎等處查獲1342.6公克毒品，黃嫌坦承不諱，全案帶隊偵辦。

特勤中隊小隊長施泳傑、警員張志聖、李駿逸、張簡彥威等4人，今晨2點時10分許，執行轄區治安熱區、熱點複式巡邏勤務，沿著中正路一帶巡邏時，見自小客高速行駛怕有危害其他用路人的情形，在四維一路上將該車攔下。

警方當場聞到副駕駛座黃嫌身上散發出K他命的味道，並在他褲子右方口袋查獲1小瓶K他命（含瓶重10.33公克），另在駕駛黃嫌兄長同意搜索後，警方在其後車廂備胎處發現二級毒品MDMA咖啡包30包（總毛重317.47公克）、K他命2大包（總毛重1014.8公克），黃嫌對於非法持有上述毒品坦承不諱，全案帶隊偵辦。

保大查出黃嫌（22歲）有傷害及妨害公務等前科，他供稱，9月份在彰化鹿港某網咖內，以26萬元向綽號「強哥」男子所購買，都是供自己食用，他與兄長一同欲前往苓雅區某舞廳找朋友喝酒，沒想到中途就被警察查獲。

由於黃嫌說詞反覆顯為推卸之詞，警方懷疑有販毒之嫌疑，全案正向上擴大溯源中，目前先依毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

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