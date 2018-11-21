行政文書送達地 法部修法增「特定地址」和「郵政信箱」

2018-11-21 23:55

〔記者吳政峰／台北報導〕「行政程序法」規定行政文書應送達當事人的居住所等地，但這些處所可能不是當事人的實際居住地，或當事人有難言之隱，不希望文書送到家中，常引發爭議，法務部日前修法，在送達處所中增加「特定地址」與「郵政信箱」，未來如嫖妓等行政裁罰案件，嫖客將可自選處分書送達地，避免寄到家中引發紛爭。

現行規定，行政文書要送達當事人的住居所、事務所、營業所、就業處所等四地，才算合法送達，而實務上常出現的問題是，現行行政機關常將戶籍地視為住居所，但住居所實際上未必等於戶籍地，文書送到戶籍地就算合法送達嗎？當事人常有異議。

以交通違規案件為例，車主住在台北市，但監理單位把違規舉發通知單寄到他的戶籍地高雄市，等到他得知挨罰時，往往已逾期，得面臨加倍罰鍰，這時常會爭執「行政程序法」所稱的「住居所」，究竟是實際居住地或戶籍地？

又或者有些人不希望敏感的行政文書寄到家中，讓家人看到恐引發革命（如：嫖妓被警察抓到，會收到社會秩序維護法的裁罰處分書），因而表達盼能改寄到郵政信箱的意願，但因法規沒有郵政信箱的選項，行政機關礙難從命。

法務部表示，民眾申辦郵政信箱的原因，可能是基於個人隱私或住居所變動頻繁等因素，無從臆測，但可以確定的是，郵政信箱應是當事人較易接收文書的所在，因此，若當事人留的是郵政信箱，行政機關目前除將處分書寄送到戶籍地址，會另寄一張明信片到郵政信箱，作為變通方式。

惟這種手段耗費資源，法務部本次乾脆修訂「行政程序法」，把「特定地址」與「郵政信箱」明列為優先合法送達地，若當事人沒有陳明要寄到哪，才會送到住居所等四處，一次解決問題；修正案現已在行政院審議。

而未來民眾要向各別行政機關登記，或單一窗口搞定全部行政機關？法務部指出，這個技術性問題不難克服，可待法案通過後再訂辦法處理。

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