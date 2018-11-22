搞錯清槍5字訣 砰！老警察走火 轟破辦公室玻璃…

2018-11-22 00:19

〔記者王捷／台南報導〕警方換了新槍PPQM2後，走火事故頻傳，警政署甚至編了「5字訣」，要求注意清槍安全，沒想到在台南服務20多年的梁姓老警員因5字訣太饒口沒熟記，昨天（22日）裝了彈夾又清槍導致走火，所幸沒有人受傷。警方指出，梁員是為了請教同事如何使用新槍，卻裝錯彈夾、導致走火，雖然明白梁員求好心切，但仍會有處分。

警政署規定的清槍5字訣是「卸、固、觀、釋、壓」，「卸」是指卸除彈夾，「固」是把滑套往右拉，固定槍機滑套，接著「觀」察槍管是否有子彈、是否有上膛，再「釋」放槍機滑套，最後一動則是「壓」板機。

平時在交通大隊官田中隊的梁員因為身處專業單為不常碰槍，清槍5字訣記得不熟悉，加上換了新槍後在打靶時常卡彈，他一直想把新槍打好。21日上午他備勤時，剛好遇到擔任常年訓練教官的黃姓警員職班，於是急著拿槍請教黃員。

請教黃員前，梁員先進行清槍動作，但是他搞錯了彈夾，誤將有子彈的彈夾裝進槍內，又沒有依照警政署的清槍口訣，裝了彈夾又壓板機，馬上就擊發一顆子彈，讓辦公室所有人都嚇了一跳，還好子彈只打破一面玻璃，貫穿天花板，沒有人受傷。

事後梁員很自責也很內疚，他自稱只是想把槍打好，不是故意開槍，但警方則指出，雖然明白黃員不是求好心切，但警署規定要落實清槍口訣，因此會有行政處分。

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