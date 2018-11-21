約3少女搞群交「轉大人」 2男供菸備情趣用品助興

新北警方在這家旅館臨檢時查獲2男3少女大開「轉大人性愛趴」。（資料照）

2018-11-21 23:40

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名17歲少年小明（化名）與13歲少女小美（化名）透過網路認識，小明提議見面幫小美「轉大人」，找來20歲賴姓、陳姓友人，小美也找來死黨小婷（化名）與其11歲妹妹小樂（化名）一起到旅館開性愛趴，還準備情趣用品、保險套助興，小明未被女生「看上」，只好呆坐在旁觀戰，警方臨檢發現此事，新北地檢署今依對未滿14歲女子性交與猥褻罪嫌起訴賴、陳男。

起訴指出，今年8月，小明以給小美一個驚喜為由，提議幫她「轉大人」，邀約小美與賴、陳姓網友碰面，小美則約了小婷、小樂一起壯膽，3男3女碰面後，分騎三台機車至板橋一間旅館進行性行為。

進入旅館，賴男、陳男先請3名少女抽菸放鬆，賴男接著轉開成人頻道，先與小美口交，接著撫摸小婷及小樂胸部後再嘿咻，而當賴男與小樂發生性行為同時，小美則換跟陳男做愛，5名男女分2組，2P、3P激戰起來，小明則不受3名少女青睞被冷落在旁，警方前往旅館臨檢，3名少女驚聲尖叫連忙穿衣，因警方在現場查獲一盒香菸，警方懷疑2男以提供免費香菸為對價，與3女發生性行為。

3名少女到案後均表示，性行為是你情我願，2男未承諾給錢或送東西，檢方因此認為香菸屬無償贈與只是用於助興，不符兒童及少年性剝削防制條例構成要件，今依對未滿14歲女子性交與猥褻罪嫌起訴賴、陳男。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/