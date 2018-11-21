「金晃盟6號」拖往小琉球 船上3人失蹤持續搜救

漁船「金晃盟6號」（後）今早被發現翻覆，下午由友船拖帶到小琉球大福漁港，船上3人失蹤仍待搜救。（記者陳彥廷翻攝）

2018-11-21 22:40

〔記者陳彥廷／屏東報導〕漁船「金晃盟6號」本月16日從高雄興達港出港，昨天船上3人的友人聯繫不到人，驚覺不對勁，向海巡署尋求協尋，船身今天（21日）早上被東琉航線工作人員發現翻覆在距離小琉球約3海里處，船上3人失聯至今生死未卜，「金晃盟6號」今天下午被友船祥安號拖帶到小琉球大福漁港，經搜索，確認無人受困船中。

「金晃盟6號」出海6天後，今晨在東琉交通輪航線附近被目擊已經翻覆，通報海巡署及民間屏東縣海上救難協會馳援、搜索，附近海域及船內都未發現船上3人蹤跡。

海巡署艦隊分署第五海巡隊說，「金晃盟6號」船主聯繫友船前來拖帶，先將船拖回較近的小琉球大福漁港，經搜索，初步未在「金晃盟6號」上發現有人員受困，目前已在可能曾經航行的海域持續派艦艇尋找，也請空勤前來持續搜救。

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