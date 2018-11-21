神明東西也敢偷？ 松山香爐怪客被警逮

2018-11-21 22:05

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市松山區近日發生多起土地公內香爐遭竊案件，分局警方十分重視，調閱監視器鎖定竊嫌，上週五晚間在花蓮逮捕54歲的黃姓男子，黃男被逮後辯稱偷來的香爐都丟到河裡了，警訊後依竊盜罪嫌將黃男移送法辦。

警方調查，9月份民權東路三段上市場內的土地公公香爐被人「抱」走，當時因為市場隱蔽，監視器未拍到身影，苦無線索追查，沒想到11月4日到11月8日，松山區又陸續發生4件土地公「金飯碗」被偷的事件，分局警方成立專案小組查緝。

警方發現，45的黃男涉有重嫌，長期居住在福和橋墩下，專案人員在該處埋伏2天未有成果，深入調查才發現黃男疑似已經搬往花蓮。

無巧不巧，上週五，一名家住花蓮的資深中崙派出所警員放假回花蓮，順便到黃男戶籍異動地址查探，果然在該地發現黃男犯案時所開車輛，於是立即回報，專案人員聞訊立即前往花蓮，將偷香爐怪客緝捕歸案。

黃男有多項竊盜前科，他供稱，因為沒工作又缺錢花用，才動起神明的歪腦筋，但被問到贓款在哪裡時，他又堅稱香爐找不到買家，所以通通丟河裡了，警方懷疑這是黃男避重就輕、隱瞞銷贓管道的說法，將持續追查。

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