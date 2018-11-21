老公晚歸妻疑有鬼 9連發檢舉按摩店「做黑的」

2018-11-21 19:18

〔記者陳慰慈／新北報導〕40歲林姓婦人因丈夫常晚歸，懷疑丈夫去住處附近的泰式按摩店消費，於是9天內打了9次電話向110報案，指稱該泰式按摩店做黑的，因檢舉太密集加上警方前往查訪時均未發現違反情事，依誣告罪將林婦送辦，林婦到案後坦承這麼做都是為了阻止老公去按摩店，因與按摩店負責人達成和解，新北地檢署今予林婦緩起訴處分。

今年6月18日至26日，林婦使用公共電話向警方檢舉新北市中和區一間泰式按摩店，從事半套色情交易，中和分局接獲報案後，每次都前往臨檢，但都未查到色情交易，甚至派員警喬裝客人進去消費也一無所獲，加上幾次檢舉時，按摩店根本尚未營業，誇張的是，還有警方尚未離去就又接獲檢舉的狀況，警方懷疑店家被惡意檢舉，調閱監視器追查出林婦，依涉犯誣告罪將林婦送辦，按摩店也提告林婦妨害名譽。

林婦表示，老公最近常常晚歸，她暗地跟蹤老公發現老公走向按摩店的方向，懷疑老公就是去按摩店消費，坦言沒光顧過該按摩店，只是覺得按摩店如常被臨檢，老公去消費會覺得很煩，就不想再去了。

事後林婦與按摩店達成和解，誣告罪檢方予以緩起訴處分，除當庭書立悔過書，林婦另得接受12小時法治教育，涉犯妨害名譽部分獲按摩店撤告獲不起訴處分。

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