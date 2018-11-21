鑽停車場漏洞省6千 百萬名車男為求和解賠2萬

2018-11-21 20:42

〔記者陳慰慈／新北報導〕34歲張姓男子開百萬名車代步，見無人管理停車場提供汽車前30分鐘免費、機車免費停的優惠，先將汽車停入，需要用車時再騎機車進停車場，再把汽車開走，前後省下6440元停車費，停車場發現後提告詐欺，事後張男賠2萬餘元換和解，新北地檢署今予張男緩起訴處分，條件是得上3小時法治教育。

起訴指出，張男為省停車費，發現新北市新莊區中環路一處私人停車場無人管理，且提供汽車前30分鐘免費、機車免費停的優惠，因此心生歹念，先將汽車停進停車場，要用汽車時，就騎機車走汽車道領取感應卡，利用汽車30分鐘內免費優惠離場，開走汽車留下機車，辦完事後，再把汽車開進停車場騎走機車，業者事後查看監視器發現張男7月26日至9月9日鑽漏洞停霸王車，詐得6440元，怒而提告。

開庭時，張男坦言貪小便宜，百萬名車其實是二手車，事後並與業者以2萬元達成和解，檢方考量張男無前科，業者也同意予以緩起訴，因此今予張男緩起訴處分。

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