前法務部長跟通緝犯見面？ 法務部長蔡清祥：時間點有誤

2018-11-21 20:41

〔記者吳政峰／台北報導〕立委許毓仁21日爆料，指前法務部長邱太三曾與通緝犯趙嘉寶見面，質問現任法務部長蔡清祥是否妥當，蔡稍後接受記者訪問時表示，兩人見面時，邱尚未就任部長，趙也還不是通緝犯，時間點有誤。

許毓仁在「司法及法制委員會」中質疑，趙嘉寶2014年7月間被依貪污等罪判刑11年確定，同年11月間卻和陳菊見面，2015年2月間再和邱太三見面，不知蔡清祥對政要和通緝犯見面有何感想，蔡當時回答「他們有可能不曉得他是通緝犯」。

蔡後來調閱資料，發現趙嘉寶是2015年6月間才被通緝，和陳、邱見面則是通緝前的事情，當時邱也還沒擔任法務部長，因此下午受訪時指出，本案若解讀為前法務部長和通緝犯見面，時間點有誤。

趙嘉寶被控擔任高雄市政府新聞處長室機要秘書與世運基金會副執行長時，收受世運行銷招標案的廠商賄賂，2014年7月17日被判刑11年確定，因未到案執行，2015年6月26日被發布通緝，檢警至今還沒找到人，已組成專案小組追緝中。

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