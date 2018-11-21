弟失業心情不佳尋發洩 身障姊慘被打死

2018-11-21 18:30

〔記者陳慰慈／新北報導〕40多歲張姓男子與同母異父、領有輕度身心障礙手冊的許姓姊姊同住，今年9月，張男因失業經濟壓力大，為發洩情緒多次持掃把、木棍、不求人等物痛毆許女，卻未將許女送醫，發現許女死亡時，竟還想透過里長找葬儀社「處理」，葬儀社到場後懷疑許女死亡原因不單純堅持報警，才發現許女是被打死，新北地檢署今依傷害致死、家庭暴力罪起訴張男。

起訴指出，張男平日負責照料姊姊生活起居，今年9月10日起，張男因工作不順經濟壓力大，憤而持掃把、木棍、不求人等物毆打許女的四肢、胸腹部、臉部以發洩情緒，許女被打得全身是傷，張男卻未將姊姊送醫治療。

同月22日上午6時許，張男見許女在主臥室廁所跌倒，想到許女之前用壞水龍頭，一個不爽便持木棍朝許女的頭部、臉部狠打，許女被打得全身都瘀青，嚴重皮下出血，導致橫紋肌溶解引發代謝性衰竭死亡，張男發現後一開始竟找里長請葬儀社幫忙處理後事，葬儀式人員到場後懷疑許女並非自然死亡堅持報警，檢察官前往相驗發現許女是因被反覆毆打致死，因此逮捕張男。

庭訊時，張男坦承自8月起失業，經濟壓力大、心情不佳，打零工又被同事欺負，回家又得面對無法自理生活的姊姊，才會一時情緒失控毆打姊姊發洩。張男另名姊姊及姪女則證稱，曾看過許女因反應緩慢沒回話，就被張男毆打。

法醫解剖報告認定許女因長時間反覆遭毆打，導致橫紋肌溶解症併瀰漫性血管內凝血功能不全症，引發代謝性衰竭死亡，今將張男起訴。

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