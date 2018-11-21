地方公道伯、嬸超強 稱霸調解案件

法務部法律事務司司長鍾瑞蘭呼籲，民眾可多利用行政型ADR，以免訟累。（記者吳政峰攝）

2018-11-21 19:51

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部法律事務司21日公布民事調解案件數據，其中行政型ADR（訴訟外紛爭解決機制）佔了5成以上，這5成案件中，屬於鄉、鎮、市協助調解的案件又佔了8成，代表地方的公道伯、公道嬸的能力超強，有效紓解法院訟源。

法律事務司司長鍾瑞蘭表示，ADR共分為三種，第一種是行政型ADR，如：鄉鎮市調解、勞資爭議調解、消費爭議調解等，運用最廣，約占整體民事事件總案件量一半以上（51%～53%）；第二種是民間型ADR，如：仲裁協會、金融消費評議中心等；第三種則是司法型ADR，如：法院調解或和解。

鍾瑞蘭指出，行政型ADR中，以鄉鎮市調解占的比例最多，約占8成，而以2017年的鄉鎮市調解案件數來看，當年共有14萬1512件，其中調解成功共有11萬2711件，調解成功比例約79.6%。

鍾瑞蘭說，鄉鎮市調解成立所需的平均日數為22-23天，比起法院快很多，更重要的是「免費」，呼籲民眾可多加利用。

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