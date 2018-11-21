金檢偵辦高雄市地下選舉賭盤案 目前無金門選舉介入

金門檢警專案小組將涉及高雄市地下選舉賭盤案嫌疑人押抵金門。（記者吳正庭攝）

2018-11-21 20:36

〔記者吳正庭／金門報導〕金門偵辦高雄地下選舉賭盤專案小組，今天將5名嫌犯自高雄押解金門，訊後將林姓組頭、陳姓女組頭及周姓組頭分別以100萬元、5萬元及20萬元交保候傳；檢方初步清查，該地下賭盤目前僅針對高雄市長，未查出有金門選舉涉入。

另外，專案小組針對某金寧鄉民代表候選人及樁腳涉及現金買票，也傳訊11人到案，仍在偵訊中。

金門檢警10月偵辦地區賄選，意外發現「案外案」，有民眾以「高雄市市長候選人選舉當選結果」作為賭博標的進行押注，由於事涉選舉賭盤，對選情影響重大，檢察長毛有增立即指派檢察官張漢森，指揮金門縣警局刑大、台北市警局中山分局、高雄市警局刑大等單位組成專案小組。

專案小組發現，林嫌以高雄市長候選人選舉的當選與否或輸贏票數為賭注，供人簽賭牟利，有影響選舉投票結果正確性之虞；20日兵分多路，在高雄市執行第1波搜索、拘提及初步詢問，共計搜索5處，拘提、傳訊5人，扣得新台幣現金120萬8200元、手機6支、傳真機1台、金融卡10張、電腦1台、點鈔機1台。

檢方將林姓組頭、陳姓女組頭、周姓組頭及王姓、吳姓等5嫌自高雄押抵金門訊問，林嫌坦承，平日經營六合彩及網路簽賭站，近期則以高雄市市長候選人選舉之當選或輸贏票數作為賭注，供人簽賭牟利。

專案小組表示，林嫌是組頭的最上層，罪嫌重大，但尚無羈押必要；陳嫌僅承認賺價差；周嫌籍設金門，跨海高雄下注，3嫌分別依涉案情節輕重、接受賭客簽注金額及經營賭盤上下手的關係，各諭知新台幣5萬至100萬元交保。

檢方表示，針對高雄市長地下賭盤案，目前未查出有金門選舉涉入。

另外，檢方偵辦發現此簽賭案源頭的賄選案，是金寧鄉民代表候選人及樁腳等人涉嫌現金買票等案件，也在今天上午於金門、台中等地執行搜索行動，共執行搜索8處，通知到案11人，至傍晚還在持續訊問中。

檢察長毛有增強調，選舉賭盤對選舉的純正性、公平性與公正性影響至鉅，呼籲民眾，切勿為貪圖小利或誤認自己無投票權，並不會影響選舉結果，進而以「湊熱鬧」的心態參加選舉賭博。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/