金母娘娘指路？狡猾殺手躲山區 警誠心拜完找到藏匿處

警方參拜聖德宮後迅速逮到嫌犯。（記者王宣晴翻攝）

2018-11-21 17:56

〔記者王宣晴／新北報導〕36歲的陳姓機車行老闆疑因拒絕前女友復合，日前遭2名陌生男子闖進店內砍殺，一度失血過多命危，所幸急救後脫離險境，警方跑遍北北基緝凶，雖然逮到正在吃宵夜的26歲郭姓男子及22歲羅姓女友，但主嫌相當狡猾，躲進七堵山區，最後警方在埋伏過程中參拜宮廟，這才順利逮到32歲的蔡姓主嫌，訊後依殺人未遂罪嫌送辦，並持續調查是否有幕後主使。

警方調查，在新北市三重自強路5段經營機車行的陳男今年中與交往2年的江姓女子分手，沒想到江女舊情難忘，每日傳百則「好想你」、「不能沒有你」訊息、打電話企圖挽回，但陳男已交了新女友，拒絕與前女友復合，之後，陳男的機車行曾遭人攻擊，數輛機車坐墊被劃破。

本月16日深夜11時許，陳男與女友、另名機車行老闆在店內小酌，戴帽子、口罩的蔡姓、郭姓男子突然闖入，狂噴辣椒水並持開山刀朝陳男狂砍，犯案後跳上計程車逃逸，陳男身中數刀，一度失血過多休克命危，所幸急救後暫無生命危險。

警方介入調查後，調閱上千隻監視器，發現蔡、郭兩人相當狡猾，變裝、閃躲監視器，換了8部車，逃亡路程長達226公里，就是為了躲避警方追緝，事前更曾派郭男的羅姓女友前往機車行勘查地形，計畫相當縝密，犯案後兩人逃往基隆，分道揚鑣。

警方表示，兩嫌皆有多項前科，郭、羅這對情侶檔更涉嫌多起毒品案，本月18日晚上，郭男帶著女友前往基隆廟口夜市吃宵夜，被埋伏員警逮個正著，並在車內儀表板後方起出大量毒品，偵訊時堅稱是義氣相挺蔡男，絕無收錢，警方訊後依毒品、殺人未遂罪嫌送辦，郭男也遭收押。

在郭男的指認下，警方鎖定蔡姓主嫌，但蔡男相當狡猾，躲進七堵山區中，即使外出也變裝，遮掩引人注目的金髮，案情一度陷入膠著，昨日中午，埋伏員警在聖德宮吃午餐休息，並誠心祈求廟中的瑤池金母保佑，隨後，意外發現一條小路，前往探查後竟意外查獲蔡男藏匿的鐵皮屋，將他逮捕到案。

警方說，蔡、郭、羅3人皆否認收錢行兇，但坦承透過朋友認識江姓女子，得知要尋仇後才助陣幫忙，警方訊後依殺人罪嫌送辦，並持續調查是否是江姓女子指使行兇。

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