密醫另起爐灶開業 植牙失敗害男講話「落風」

2018-11-21 17:56

〔記者陳慰慈／新北報導〕因違反醫師法遭判刑2年的密醫簡百淞，出獄後改名「簡青山」重操舊業，今年9月遭士林地院判刑3年6月，未料又有一名鄭姓男子指控，簡男前年在新北市板橋區開設「正永牙醫診所」，他找簡男進行植牙治療付了45萬元，卻因手術傷及下齒槽神經，造成鄭男講話口齒不清，新北地檢署今依違反醫師法等罪起訴簡男。

簡男無合格醫師執照，前年12月向另名林姓牙醫師借牌開設「正永牙醫診所」，林男則抽成營業額50%，診所晚上才開，且僅接受手機預約。

起訴指出，去年6月，朋友推薦簡男牙醫診所給鄭姓男子，指稱簡男自美國留學回國，他上網「爬文」發現評價不錯，因此至簡男診所進行植牙治療，簡男在鄭男的上齒、下齒各植入8支人工牙根，並製作12顆假牙，鄭男前後付了45萬元，術後卻感到下顎神經麻痺，才知道簡男進行下顎植牙手術時，傷到他的下齒槽神經，害他講話「落風」，怒對簡男提告。

簡青山到案後辯稱自己畢業於菲律賓西北大學醫學系，僅於手術過程中擔任實習醫師，依醫師指導執行醫療業務，後又改口稱不是他做的，只有幫忙醫師拿手術器具。

檢方認為，簡男給病患的名片上頭銜是醫師，手術時沒有其他醫師在現場指導，簡男也未表明自己是實習醫生，因此不採信其辯詞，今將他起訴，至於借牌給簡男開業的林姓醫師，檢方依違反醫師法另案偵辦。

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