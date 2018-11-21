東檢查辦賄選 起訴遷幽靈人口里長、買票鄉長候選人妻

2018-11-21 17:02

〔記者陳賢義／台東報導〕台東5合1選舉選情激烈，台東市鐵花里傳陳姓里長候選人為求當選，5、6月間以遷移戶籍、投票支持每票可獲得2000元及投票前可另外再獲得每票3000元為代價行賄選民，台東地檢署獲報，動員偕同警調偵辦，認為陳男犯嫌重大，複訊後聲押禁見獲准，今天偵結，以違反選罷法提起公訴；另外，今天也起訴為尋求夫婿當選鄉長，以現金買票的張姓人妻。東檢查辦賄選及涉虛遷幽靈人口等，至今動員查辦7件，起訴2人。

東檢調查，陳姓里候選人以遷移戶籍及投票支持每票2000元，以及投票前可另外再獲得每票3000元為誘因，行賄姚姓等多名選民，東檢接獲舉報後，責成檢察官洪清秀指揮台東縣調站、縣刑大及台東警分局偵辦，本月6日搜索陳男住處、傳喚選民到案，扣得賄選現金4000元，檢察官認為陳犯嫌重大，有羈押的必要，聲押禁見獲准，後經深入追查，鞏固相關事證，昨以違反選免提起公訴。

至於張姓鄉長候選人妻子則是為求老公順利當選，8月間以每票1000元至2000元不等的代價行賄，檢警調19日搜索張女處及傳喚選民到案，扣得賄選金2000元；張女到案查承不諱，台東地方法院調閱開庭，諭令18萬元交保。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/